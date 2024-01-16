Almanya'da Türk kadın öldürüldü

Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf kasabasında, dev süpermarket zinciri ALDI’de kasiyerlik yapan 38 yaşındaki kadın, kafasından vurularak öldürüldü. Kurbanın Aysel İ. olduğu belirtildi





Dün akşam süpermarketin en kalabalık olduğu 19.15 sıralarında içeri giren ve ismi açıklanmayan 48 yaşlarındaki bir erkek, tabancayla kasada bulunan Türk kadının kafasına ateş etti.





Kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak ateşledi ve olay yerinde öldü. Kadın da aldığı yara nedeniyle kısa süre sonra can verdi.





ALDI’de müşteri olarak bulunan çok sayıda kişi büyük şok yaşadı ve bazılarına psikolojik destek sağlandı. Olayda başka yaralanan olmadığı açıklandı.





Olayın biten bir ilişki nedeniyle yaşandığı, katil erkeğin terk edilmeyi ya da eski aşkının kendisine dönmemesini kabullenemediği sanılıyor. Öldürülen kadın ile onu vuran erkeğin Türk kökenli olduğu ama Bulgaristan vatandaşlığını taşıdıkları belirtiliyor.





POLİSLER BÖLGEYİ KAPATTI





Olaydan sonra polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, ağır silahlı polisler tarafından tüm çevre kapatıldı. Mörfelden-Walldorf, Frankfurt’a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Türk medyasının baskı tesisleri ile havaalanının bir bölümü de burada yer alıyor.





Katil zanlısının, orada yaşamadığı ve Frankfurt’tan geldiği iddia ediliyor.





ALDI'de daha önce de bir kadın cinayeti işlenmişti. 2022 yılının haziran ayında, bir kadını Schwalmstadt'ta ALDI'ye kadar takip eden 58 yaşındaki öfkeli saldırgan, içeride 53 yaşındaki kadını vurarak öldürmüş, sonra intihar etmişti.