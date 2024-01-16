Samanyolu Haber /Gündem / Artık şaşırtmıyor: Kırmızı Bülten ile aranan bir çete lideri daha İstanbul'da yakalandı /16 Ocak 2024 10:19

Artık şaşırtmıyor: Kırmızı Bülten ile aranan bir çete lideri daha İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülten'iyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Ali'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonla Üsküdar'da gözaltına alındığını belirtti.
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