Türkiye’nin en zenginleri listesi güncellendi: Geçen yılın birincisi servetinin yarısını kaybetti

Her yıl dünyanın en zengin insanlarını bir liste halinde yayınlayan Forbes 500, anlık olarak internet sitesinde yer verdiği tabloda 2024'ün en zengin milyarderlerini gözler önüne serdi.





Spacex, Twitter ve Tesla gibi şirketlerin kurucusu olan Elon Musk, 2024 yılında da dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulundururken, Musk'ın arkasından gelen isimler Fransız LVMH markasının kurucusu Bernard Arnault ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos oldu.





Geçen yıl açıklanan listenin aksine bu yıl Türk milyarderler dünya genelinde ilk 500'e isimlerini yazdıramazken, bu düşüşün gerekçesi olarak son bir yıl içerisinde yaşanan kur artışları gösterildi. Türk milyarderlerin tamamına yakını temel olarak Türkiye bazlı üretimi esas alırken, yaşanan dolar kuru artışları listenin tepesinde yer alan Türk milyarderi ancak 572. sıraya yükseltebildi.





GEÇEN YILIN EN ZENGİN İSMİ SERVETİNİN YARISINI KAYBETTİ

2023 yılının Forbes 500 listesinde 5.3 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin insanı unvanını ele geçiren İbrahim Erdemoğlu, bu yıl servetinin önemli bir bölümünün erimesine engel olamadı. 5.3 milyar dolarlık serveti 2.5 milyar dolara gerileyen Erdemoğlu, zirveden sert şekilde düşerek 2024 yılında Türkiye'nin en zengin 5. insanı olabildi.







