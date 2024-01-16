Kırklareli'ndeki sel felaketine ilişkin bilirkişi raporunda vali suçlu bulundu

Kırklareli'de geçtiğimiz Eylül ayındaki sel felaketiyle ilgili yürütülen adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.







İğneada'daki Sisli Vadi (Foggy Valley) adlı turistik tesiste 6 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sel felaketinde ihmal olup olmadığını ortaya çıkarılması amacıyla görevlendirilen iki uzman, hazırladıkları 13 sayfalık bilirkişi raporunu Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen perşembe teslim etti.





T24'ten Tolga Şardan'ın verdiği bilgiye göre, rapor, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Lekesiz tarafından bizzat teslim alındı ve cuma günü dosyaya konuldu.





Bilirkişi heyetinin kaleme aldığı raporda, tesisin imar durumu, inşa süreci ve faaliyete geçmesiyle ilgili olarak dönemin Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in yasaya aykırı işlem yaptığı tespitinde bulunuldu.





Bilgin'in yanı sıra, özellikle İl Özel İdaresi yönetiminin de yasaya aykırı işlem yapılması nedeniyle suçlu bulunduğu raporda, "kanun gerektirdiği üzere tesisi yıkılmış olsaydı ve işletmesine izin verilmemiş olsaydı olay günü tesiste kimsenin konaklaması mümkün olmayacaktı ve soruşturmayı konu olay yaşanmamış olacaktı" tespiti dikkati çekti.





Şardan, "Bilirkişi raporunun bize anlattığı, facianın 'geliyorum' dediği. Aslolan ise, bu faciaya davetiye çıkaran iş ve işlemlerin altında, dönemin Kırklareli Valisi Bilgin ve emrinde çalışan üst düzey kamu görevlilerinin bulunduğu. Şimdi bu rapor üzerine, felakette yakınlarını kaybedenler, "kamu görevlileri hakkında adli soruşturma yürütülüp yürütülmeyeceği"nin merakı içinde" diye yazdı.