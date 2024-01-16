Samanyolu Haber /Dünya / Erbil’de şiddetli patlamalar /16 Ocak 2024 00:51

Erbil’de şiddetli patlamalar

Irak’ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi.

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Irak medyasında yer alan haberlerde, başta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA’ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Erbil Havalimanı’nda hava trafiğinin durdurulduğu kaydedildi.

İRAN: KARARGAHLAR HEDEF ALINDI

Erbil’deki saldırıların ardından İran cephesinden açıklama geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusu’nun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.

Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi. Operasyonun detayları daha sonra açıklanacak."
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