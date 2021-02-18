Alman Dazetesi'nden ilginç analiz : İki Türk’ten biri ülkeden kaçmak istiyor





1945’ten beri yayın yapan Almanya’nın köklü gazetelerinden Der Tagesspiegel kapsamlı bir analiz yayınladı. Susanne Güsten imzalı haberde birçok kişinin Türkiye’den kaçmak istediği belirtilirken, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaatlerinin ülkedeki işsizlik, ekonomik kriz ve geçim derdine çözüm olmadığı belirtildi.









Gazete, “Erdoğan, uzay programı sunumundan kısa bir süre sonra, Türkiye’nin yakında dünyanın en güçlü on ülkesinden biri olacağını duyurdu ve kendi gücünü daha da sağlamlaştırmak istediği yeni bir anayasa tartışması başlattı. Hükümete yakın basın, cumhurbaşkanının yurt dışındaki düşman güçler konusunda her zaman uyardığı için zaten hep övgü dolu iyi haberler veriyor. Boğaziçi’ndeki öğrenci direnişi bile devlete karşı bir provokasyon olarak görülüyor” diye yazdı.





”AYLIK 330 EUROYLA GEÇİNİYORLAR”





Türkiye’de resmi olarak işsizliğin yüzde 13’ün altında olduğunu ancak eksik istihdam edilenlerle, iş aramayı bırakanların buna dahil edilmediğini vurgulayan gazete, “Gerçekte Türkiye’de işsizlik 10 milyondur. Erdoğan, fiyatların düşürülmesini tavsiye etti. Hükümet yanlısı bir gazete, okurlarına ucuz alışveriş için ipuçları verdi ve tüketicilerin tok karnına ve küçük sepetle alışverişe gitmesini önerdi. Ancak alışveriş önerisi, aylık 330 Euro gelirle geçinmek zorunda kalanların sorunlarını çözmez. İstanbul’da küçük çocuklarına destek olamayan bir çiftin intiharı manşetlerdeydi. Genelde tezahürat yapan taraftarların karşısına çıkan Erdoğan, ülkedeki gerçekle yüz yüze geldiğinde, hakaret ve öfkeyle tepki veriyor” yorumunu yaptı.













”HER 3 AKP SEÇMENİNDEN 1’İ TÜRKİYE’DEN AYRILMAK İSTİYOR”





Gazete, hükümetin iyi haberleri çoğu zaman sahte paketlere dönüştürdüğünü öne sürdü.





Gazete, “2019’un sonunda, tamamen Türk olduğu iddia edilen bir elektrikli otomobilin prototipini sundu, ancak sorumlu bakan daha sonra aracın önemli parçalarını Almanya, İtalya ve İngiltere’den ithal edildiğini kabul etmek zorunda kaldı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin bu yıl hizmete girecek olan ve ülkenin verimliliğinin kanıtı olarak hükümet tarafından övülen Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk helikopter taşıyıcısı, İspanya’dan gelen planlara göre inşa ediliyor. Hükümetin kapsamlı medya kampanyalarına rağmen, Erdoğan’ın güzel dünyası ile gerçeklik arasındaki boşluk dolmuyor. Yeni bir ankete göre, neredeyse her iki Türk yurtdışında yaşamak istiyor. Erdoğan’ın AKP partisinden her üç seçmenden biri Türkiye’den ayrılmak istiyor” ifadesini kullandı.