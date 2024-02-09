Alman fırkateyni, Kızıldeniz'e doğru yola çıktı

Alman donanmasına ait bir fırkateyn perşembe günü Kızıldeniz'e doğru yola çıktı.



Gemi İran destekli Husilerin uluslararası ticareti engelleyen saldırılarına karşı kargo gemilerine korumayı hedefleyen Avrupa Birliği misyonununun parçası olacak.



Hessen Fırkateyni, yaklaşık 240 askerle birlikte Kuzey Denizi'ndeki Wilhelmshaven limanından yola çıktı. Gemi AB misyonuna resmi izin verildikten ve Alman parlamentosu şubat ayı sonunda geminin katılma yetkisini onayladığı anda göreve hazır olmayı hedefliyor.



AB dışişleri bakanlarının Kızıldeniz misyonuna 19 Şubat'ta imza atması bekleniyor.



İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları üzerine ticari gemilere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları başlattı.



Ancak Husiler sık sık İsrail'le bağlantısı zayıf veya hiç olmayan gemileri hedef alıyor ve bu da Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki küresel ticaretin kilit rotasında nakliyeyi tehlikeye atıyor.