'Oy çalmakla' suçlanan Trump seçime girebilecek mi?

Aleyhte karar Trump'ın adaylığını rafa kaldırabilir

Yüksek Mahkeme'nin Colorado'nun kararını onaylaması Trump'ın isyana karıştığını ve anayasa maddesince tekrar göreve gelmesinin yasaklandığını beyan etmesi anlamına gelecek. Bu da eyaletlerin onu oy pusulasından uzak tutmasına ve kampanyasını tehlikeye atmasına olanak tanıyacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Yüksek Mahkeme eski Başkan Donald Trump'ın Kongre saldırısı nedeniyle oy pusulasından çıkarılması yönünde alınan Colorado Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin hükmünü görüşecek.Trump'ın 2024 oy pusulasında kalmak için Yüksek Mahkeme'de temyize taşıdığı dönüm noktası niteliğindeki davada yargıçlar, İç Savaş'tan sonra kabul edilen ve "ayaklanmaya karışan" eski makam sahiplerinin tekrar göreve gelmesini engelleyen bir anayasa hükmünü ilk kez değerlendirecek.Colorado Yüksek Mahkemesi, 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıyla sona eren süreçte, Trump'ın ülkenin başkentindeki isyanı kışkırttığına ve yeniden başkan olmaya uygun olmadığına karar vermişti.Trump'ın 5 Mart'ta eyaletin ön seçiminde oy pusulasında yer almaması gerektiğine hükmeden mahkeme, söz konusu anayasa hükmünü de ilk kez bir başkan adayına uygulamıştı.Trump'ın avukatları ise maddenin Trump'ı oy pusulasından uzak tutmak için kullanılamayacağını savunuyor.6 Ocak'taki isyanın bir ayaklanma olmadığını ileri süren avukatlar, öyle olsa bile Trump'ın buna katılmadığını iddia ediyor. Ayrıca maddenin de başkanlığı ve başkan adaylarını kapsamadığını söylüyorlar.Trump'ın adının Colorado oy pusulasından çıkarılması için dava açan Demokrat ve bağımsız seçmen avukatları ise 6 Ocak olaylarının bir ayaklanma teşkil ettiğine ve Trump'ın bunu kışkırttığına dair yeterli kanıt olduğunu savunuyor. Anayasa hükmünün de Trump'a uygulanması gerekliliğine vurgu yapıyorlar.Donald Trump başkanlığı döneminde yüksek Mahkeme'nin üç üyesini atamıştı. Son yıllarda Trump'la ilgili pek çok davayı değerlendiren yargıçlar, Trump'ın 2020 seçimlerinde hile yaptığı iddialarını kabul etmemişti.