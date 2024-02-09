Samanyolu Haber /Dünya / O ülke sınırlarını 'göçmenlere' kapattı /09 Şubat 2024 09:15

O ülke sınırlarını 'göçmenlere' kapattı

Finlandiya, eylül ayından bu yana yaklaşık bin 300 göçmenin uygun belgeleri veya vizeleri olmadan Rusya ile olan sınırı geçmesinin ardından geçen yılın sonlarında kapattı.

SHABER3.COM

Finlandiya, Rusya ile sınırının 14 Nisan'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Helsinki, Moskova'nın göçmenleri İskandinav ülkesi sınırına doğru yönlendirmeye yönelik "karma operasyonunu" durdurduğuna dair hiçbir işaret görmediğini kaydetti.

Finlandiya, bin 340 kilometrelik kara sınırını, eylül ayından bu yana yaklaşık bin 300 göçmenin uygun belgeleri veya vizeleri olmadan sınırı geçmesinin ardından geçen yılın sonlarında kapattı.

5,6 milyon nüfuslu Finlandiya için alışılmadık derecede yüksek sayıda olan bu göçmenlerin çoğu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden geliyor. Sınır geçenlerin çoğunluğu Finlandiya'ya sığınma talebinde bulundu.

Hükümet perşembe günkü açıklamasında Rusya'dan gelen "araçsallaştırılmış göçün" "Finlandiya'nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için ciddi bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Hükümet, sınır, güvenlik ve diğer yetkililerin bakanlar kuruluna sağladığı bilgilere dayanarak, "Doğu sınırında sınır geçiş noktalarının açılması durumunda araçsal göçün devam etmesi muhtemeldir" dedi.

İçişleri Bakanı Mari Rantanen "Rusya'nın davranışını değiştirdiğine dair hiçbir işaret görmedik. Tam tersine, aldığımız bilgiler Rusya'nın hibrit operasyonunu sürdürdüğü yönündeki değerlendirmemizi doğruluyor. Bu durumun bir süre daha devam edeceğine inanmak için nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Rantanen'e göre şu anda Rusya tarafındaki sınırın yakınında kalan ve Finlandiya'ya geçme şansını bekleyen "binlerce olmasa da yüzlerce göçmen" var.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O ülke sınırlarını 'göçmenlere' kapattı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:50:59