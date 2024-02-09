O ülke sınırlarını 'göçmenlere' kapattı

Finlandiya, Rusya ile sınırının 14 Nisan'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.



Helsinki, Moskova'nın göçmenleri İskandinav ülkesi sınırına doğru yönlendirmeye yönelik "karma operasyonunu" durdurduğuna dair hiçbir işaret görmediğini kaydetti.



Finlandiya, bin 340 kilometrelik kara sınırını, eylül ayından bu yana yaklaşık bin 300 göçmenin uygun belgeleri veya vizeleri olmadan sınırı geçmesinin ardından geçen yılın sonlarında kapattı.



5,6 milyon nüfuslu Finlandiya için alışılmadık derecede yüksek sayıda olan bu göçmenlerin çoğu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden geliyor. Sınır geçenlerin çoğunluğu Finlandiya'ya sığınma talebinde bulundu.



Hükümet perşembe günkü açıklamasında Rusya'dan gelen "araçsallaştırılmış göçün" "Finlandiya'nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için ciddi bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.



Hükümet, sınır, güvenlik ve diğer yetkililerin bakanlar kuruluna sağladığı bilgilere dayanarak, "Doğu sınırında sınır geçiş noktalarının açılması durumunda araçsal göçün devam etmesi muhtemeldir" dedi.



İçişleri Bakanı Mari Rantanen "Rusya'nın davranışını değiştirdiğine dair hiçbir işaret görmedik. Tam tersine, aldığımız bilgiler Rusya'nın hibrit operasyonunu sürdürdüğü yönündeki değerlendirmemizi doğruluyor. Bu durumun bir süre daha devam edeceğine inanmak için nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.



Rantanen'e göre şu anda Rusya tarafındaki sınırın yakınında kalan ve Finlandiya'ya geçme şansını bekleyen "binlerce olmasa da yüzlerce göçmen" var.