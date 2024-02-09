11 bin sterlinlik internet faturası bakanın sonu oldu

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, resmi kullanım için verilen tabletinde yaklaşık 11 bin sterlinlik mobil internet faturasına ilişkin soruşturma sonucunun duyurulmasından üç saat önce istifa etti.



Matheson, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'a gönderdiği istifa mektubunda, geçen kasım ayında İskoç parlamentosunda başlatılan soruşturma raporunun hala kendisine ulaşmadığını söyledi ve "Bununla birlikte, bu durumun hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmesini önlemek için şimdi istifa etmem kendimin ve hükümetin yararınadır." diye yazdı.



Bakanının istifasını kabul eden başbakan Yusuf, Matheson'ın hatasından dolayı için özür dilediğini belirtti ve hükümetteki çalışmalarından övgüyle bahsetti.



Matheson'ın bugün, alkole bağlı ölümlerin önlenmesine yönelik tedbirlerin bir parçası olarak İskoçya'da alkollü içkilerin asgari birim fiyatının yüzde 30 oranında artırılmasına ilişkin bir açıklama yapması bekleniyordu.



Matheson, oğullarının Fas'ta geçirdikleri Noel tatili sırasında futbol maçlarını izlemek için iPad'ini kullanmaları sebebiyle 10.935 sterlinlik bir veri dolaşım faturası çıkardıklarını eşinden öğrendiğini itiraf etmesi üzerine İskoç Parlamentosu soruşturma başlatmıştı.