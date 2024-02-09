İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılar yoğunlaşıyor

Netanyahu Hamas’ın ateşkes teklifine kapıyı kapattı; Blinken "Anlaşma için zemin var" dedi

İsrail'in Hamas'ın önerisini reddetmesine rağmen daha fazla görüşme yapılması planlanıyor. Savaşın başlamasından bu yana bölgeye yaptığı beşinci seyahatinde bu hafta arabulucularla biraraya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müzakereler için hala bir zemin olduğunu söyledi.

Diplomatik girişimlerin henüz bitmediğinin son işareti, üst düzey yetkili Halil El Hayya liderliğindeki bir Hamas heyetinin, arabulucular Mısır ve Katar ile ateşkes görüşmeleri yapmak üzere Perşembe günü Kahire'ye gitmesi oldu.Netanyahu Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hamas'ın dört aydır devam eden savaşta ateşkes için öne sürdüğü şartların "hayal ürünü" olduğunu söylemiş ve zafere sadece aylar kaldığını söyleyerek savaşmaya devam sözü vermişti.Çoğu derme çatma çadırlarda yaşayan bir milyondan fazla insana evsahipliği yapan Gazze'nin güney sınırındaki Refah'ta ise ateşkes beklentileri yerini İsrail bombardımanına bıraktı.Bölge sakinleri, İsrail uçaklarının Perşembe sabahı şehrin bazı bölgelerini bombaladığını ve iki eve düzenlenen saldırılarda en az 11 kişinin öldüğünü bildirdi.Tanklar da Refah'ın doğusundaki bazı bölgeleri bombalayarak bölgede kara harekatı korkusunu arttırdı.Evini bırakarak Refah'a sığınan altı çocuk babası Emad, en büyük korkusunun kaçacak hiçbir yer kalmadan bir kara saldırısına uğramak olduğunu söyledi.55 yaşındaki Emad, "Sırtımız (sınır) çitlerine, yüzümüz Akdeniz'e dönük. Nereye gidelim?" dedi.Beyaz Saray ise Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'ta büyük askeri operasyon planlarını desteklemeyeceğini ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ABD'nin bu tür operasyonlarla ilgili endişelerini açıkça dile getirdiğini söyledi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Refah'a sığınan ve sığınmakta olan bir milyondan belki de bir buçuk milyondan fazla Filistinli’nin güvenliğini dikkate almadan, şu anda, bu koşullar altında Refah'a yapılacak büyük bir askeri operasyon felaket olur ve biz bunu desteklemeyiz" dedi.İsrail'in operasyonlarında sivillerin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini yineleyen Blinken, "Bu durum özellikle de çoğu Gazze'nin diğer bölgelerinde yerlerinden edilmiş 1,2 ila 1,4 milyon insanın yaşadığı Refah için geçerli" dedi.