Başkan Biden, hafızasının iyi olduğunu iddia etti

ABD Başkanı Joe Biden’ın yaşı ve hafızasıyla ilgili tartışma, gizli belge soruşturmasını tamamlayan özel yetkili savcının raporunda yer alan bazı ifadelerle büyüdü. Özel yetkili savcı hazırladığı raporda, Biden’ın hafızasının "zayıf ve bulanık" olduğunu iddia etti. Başkan Biden savcının raporundaki yorum ve ifadelere tepki gösterdi.



Özel yetkili savcı Robert Hur, Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu döneme ait bazı gizli belgelerin kişisel ofisi ve konutunda bulunmasının ardından açılan soruşturmayı yürütüyordu.



Savcı raporunda Biden’ın 2017’de başkan yardımcılığı görevinden ayrılırken Afganistan savaşı ve diğer ulusal güvenlik konularıyla ilgili gizli bilgileri aldığını kaydetti; ancak cezai bir suçlamanın getirilmemesine kanaat getirdi.



“Bulanık, zayıf ve puslu hafıza”



Savcı soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, 81 yaşındaki Demokrat Başkan’ın hafızasını “bulanık, hatalı, zayıf ve puslu” gibi ifadelerle tanımladı.



Raporda Biden’ın oğlu Beau Biden’ın ne zaman hayatını kaybettiği dahil, kendi hayatındaki önemli bazı dönemleri tam olarak hatırlayamadığı iddia edildi.



Savcının raporda kullandığı bu ifadeler, 2024 seçimi öncesinde Biden’ın zaman zaman zaman yaptığı gaflar, yavaş yürümesi ve zaman zaman öksürmesi etrafında şekillenen yaşına ilişkin tartışmayı daha da alevlendirdi.



Beyaz Saray’dan “taraflı bir dil” eleştirisi



Beyaz Saray, savcının raporunda da yer verilen 5 Şubat tarihli mektupta Biden’ın hafızasına ilişkin bu değerlendirme ve yorumları reddetti.



Raporda yıllar önce meydana gelen bazı olayların hatırlanmamasına ilişkin durumun “taraflı bir dille” anlatıldığı savunuldu.



Mektupta “Bu yorumların Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı raporda yeri yoktur” denildi.



“Uluslararası bir krizin ortasında olmamıza rağmen 5 saat ifade verdim”



Özel yetkili savcı Robert Hur, Biden’la soruşturma kapsamında yapılan mülakatların dökümünü paylaşmadı ve bu nedenle bazı bölümlerde bağlamın çok açık olmadığı belirtiliyor.



ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada savcı Hur’ün ekibiyle 8 ve 9 Ekim günlerinde “İsrail 7 Ekim’de saldırıya uğramış olmasına ve uluslararası bir krizin yönetiminin ortasında olmasına rağmen” beş saat boyunca görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.



Biden kamera karşısına çıkarak “Hafızam iyi” dedi



Raporda Biden’ın hafızasına ilişkin ifadelerin ABD basınında geniş şekilde yer almasının ardından, Beyaz Saray akşam 7.30 civarında basın mensuplarına Başkan Biden’ın açıklama yapacağını duyurdu.



Basın duyurusundan 20 dakika sonra kameralar karşısına geçen Biden, kendisine bir suçlama getirmeyen ancak "hafızası zayıf bir başkan" portresi çizen raporun o bölümlerine tepki gösterdi.



Açıklamasının ardından bir gazeteci Biden’a hafızasının kötüleştiğini düşünüp düşünmediğini sordu. “Hafızam iyi” diyen Biden, göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirdiği icraatlara dikkat çekti.



Başkan konuşmasında, Hur'un, yargılansa bile jürinin kendisini "iyi niyetli, yaşlı ve hafızası zayıf bir adam" olarak görebileceği için suçlanmadığı yönündeki ifadelerine yanıt verdi.



Biden, “İyi niyetliyim. Yaşlı bir adamım. Ne yaptığımı da biliyorum. Ben başkan olarak bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırdım” diye konuştu.