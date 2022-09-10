Alman gazetecilik derneği DJU’dan fişlenen gazetecilere destek

FİŞLENEN KİŞİLER HAKKINDA ÇALIŞMA YAPILMASI İSTENDİ

FİŞLEMELER JOURNALİSTS POST ÜZERİNDEN YAPILDI

Gazeteciler 2019’da Almanya’da kurulan Uluslararası Gazeteciler Derneği (International Journalists Association) yayın organı Journalists Post üzerinden fişlendi. EGM tarafından fişlenen gazeteciler şöyle:



Engin Sağ

Şemsi Açıkgöz

Mustafa Kılıç

Yüksel Durgut

Ramiz Kılıçarslan

Necdet Çelik

Hasan Cücük

İsmail Muhammet Sağıroğlu

Enes Cansever

Basri Doğan

Türkmen Terzi

Vedat Demir

Rabia Yavuz Türe

Yunus Erdoğdu

Naciye Nur Kılıç

Erkan Pehlivan

Dicle Müftüoğlu (Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı)

Mustafa Kuleli (Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri)

Erkin Emet, Gökhan Durmuş (Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı)

BoldMedya'nıngöre, Almanya’nın en büyük gazetecilik derneği DJU, Dicle Müftüoğlu olayı ile gündeme gelen fişleme haberine, Uluslararası Gazeteciler Derneği’nin (International Journalists Association) yayın organı Journalists Post”u da etiketleyerek destek verdi.Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu’nun da yer aldığı 20 gazeteciyi fişlediği ortaya çıktı. İl emniyet müdürlüklerinin terörle mücadele şubelerine Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Erdoğan Kartal’ın imzasıyla gönderilen isim listesindeki kişilere yönelik işlem için adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda çalışma yapılması istendi.