Samanyolu Haber /Gündem / Alman gazetecilik derneği DJU’dan fişlenen gazetecilere destek /10 Eylül 2022 14:32

Alman gazetecilik derneği DJU’dan fişlenen gazetecilere destek

Almanya’nın en büyük gazetecilik derneği DJU, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından fişlenen ve aralarında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu'nun da yer aldığı 20 gazeteciye destek verdi.

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BoldMedya'nın haberine göre, Almanya’nın en büyük gazetecilik derneği DJU, Dicle Müftüoğlu olayı ile gündeme gelen fişleme haberine, Uluslararası Gazeteciler Derneği’nin (International Journalists Association) yayın organı Journalists Post”u da etiketleyerek destek verdi.

FİŞLENEN KİŞİLER HAKKINDA ÇALIŞMA YAPILMASI İSTENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu’nun da yer aldığı 20 gazeteciyi fişlediği ortaya çıktı. İl emniyet müdürlüklerinin terörle mücadele şubelerine Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Erdoğan Kartal’ın imzasıyla gönderilen isim listesindeki kişilere yönelik işlem için adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda çalışma yapılması istendi.

FİŞLEMELER JOURNALİSTS POST ÜZERİNDEN YAPILDI

Gazeteciler 2019’da Almanya’da kurulan Uluslararası Gazeteciler Derneği (International Journalists Association) yayın organı Journalists Post üzerinden fişlendi. EGM tarafından fişlenen gazeteciler şöyle:
  • Engin Sağ
  • Şemsi Açıkgöz
  • Mustafa Kılıç
  • Yüksel Durgut
  • Ramiz Kılıçarslan
  • Necdet Çelik
  • Hasan Cücük
  • İsmail Muhammet Sağıroğlu
  • Enes Cansever
  • Basri Doğan
  • Türkmen Terzi
  • Vedat Demir
  • Rabia Yavuz Türe
  • Yunus Erdoğdu
  • Naciye Nur Kılıç
  • Erkan Pehlivan
  • Dicle Müftüoğlu (Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı)
  • Mustafa Kuleli (Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri)
  • Erkin Emet, Gökhan Durmuş (Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı)
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