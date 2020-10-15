Alman hastanelerinde koronavirüs alarmı

Almanya’da hızla artan koronavirüs vaka sayıları hastaneleri endişelendiriyor. Almanya Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Gerald Gaß, günlük vaka sayısının 10 bini geçmesi durumunda sağlık daireleri için, temaslı kişileri takip etmenin imkansızlaşacağı uyarısında bulunarak, bu gidişle "ya hastalığın halkın tamamına bulaşacağı kontrolsüz bir yayılma ya da yeniden ve ilkbahardakinden daha sert toplumsal ve ekonomik kısıtlamalarla karşı karşıya kalınabileceğini" ifade etti.







Bu durumun acilen önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Gaß, DKG’nin Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanı tarafından, salgının yayılma hızını yavaşlatma amacı ile çarşamba günü alınan önlemleri desteklediğini bildirdi.





Salgın döneminin en yüksek vaka sayısı





Robert Koch Enstitüsü’nden Perşembe günü yapılan açıklamada, Almanya’da son 24 saatte 6 bin 638 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirilmişti. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Almanya’da bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı. "Hastanelere kabul edilen enfekte hasta sayısında daha şimdiden, geçtiğimiz haftaya göre iki kat artış yaşıyoruz" diyen Gaß, yoğun bakım ünitelerinde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının da önemli oranda arttığını bildirdi. Gerald Gaß, eldeki veriler ışığında, kasım ayında yoğun bakım ünitelerinde 2 bin hasta sayısına ulaşılacağından yola çıktıklarını vurguladı. Almanya'da bugün itibarıyla hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hasta sayısı, 329'u entübe hasta olmak üzere 655.





Ülkenin tamamında kaydedilen artışın, "virüsün yayılmasındaki kırılmayan dinamiği" gösterdiğini ifade eden DKG Başkanı Gerald Gaß, salgının ilk dalgasında elde edilen deneyimler ışığında, artan yeni vaka sayılarının, 14 gün sonra hastanelere yansıdığını hatırlattı.