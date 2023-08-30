Samanyolu Haber /Dünya / Alman hükümeti'nden 7 milyar euroluk vergi indirimi paketi /30 Aðu 2023 10:20

Alman hükümeti'nden 7 milyar euroluk vergi indirimi paketi

Almanya, ekonomisini canlandırmak için uzun zamandır koalisyon ortaklarınca tartışılan vergi indirimi paketi üzerinde anlaştı.

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Almanya'nın koalisyon hükümeti, ekonomiyi canlandırmak amacıyla 7 milyar euroluk bir kurumlar vergisi indirimi paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Dört yıllığına kabul edilen indirim paketi, ilk yılında federal hükümet için 2,6 milyar euro, eyaletler için 2,5 milyar euro ve belediyeler için 1,9 milyar euro vergi geliri açığına neden olacak.

Şansölye Olaf Scholz, ekonomik durgunluğu azaltmaya yönelik vergi teşvik paketinin öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedeflediğini, özellikle de hızlandırılmış amortisman ve yatırım primleri şeklinde olacağını ifade etti.

"Ekonomik Büyüme Fırsatları Yasası" olarak adlandırılan paketi geçirmeye yönelik daha önceki girişim, yeni çocuk destek yardımı için 12 milyar euro talep eden, Yeşiller Partisi'nden Aile Bakanı Lisa Paus tarafından engellenmişti.

Liberal Maliye Bakanı Christian Lindner tarafından savunulan büyüme paketinin ilk başta koalisyon hükümeti tarafından kabul edilmemesi, iki sol ve bir liberal partiden oluşan koalisyonun "hantallığının" bir işareti olarak görüşmüştü.

İhracat devi Almanya'nın ekonomisi neden büyümüyor?

İki tarafın da planlanan Temel Çocuk Güvenliği paketini 2 milyar euronun biraz üzerine çekmeyi kabul etmesiyle büyüme paketini geçirmenin yolu açılmış oldu.

Ekonomik gerileme korkuları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Olaf Scholz hükümetini baskı altına aldı.

IMF'ye göre Avrupa Birliği'nin güç merkezi, 2023 yılında durgunluk yaşayacak tek büyük sanayi ülkesi olacak.
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