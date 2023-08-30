Samanyolu Haber /Ekonomi / Burger King'in Whopper'la başı belada /30 Aðu 2023 10:15

Burger King'in Whopper'la başı belada

ABD'li yargıç Roy Altman, Burger King'in, Whopper sandviçini olduğundan daha büyük göstererek müşterileri kandırdığı gerekçesiyle açılan davada savunma yapması gerektiğini söyledi

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Burger King'in, Whopper sandviçini olduğundan daha büyük göstererek müşterileri kandırdığı gerekçesiyle açılan davada savunma yapması istendi.

Miami'deki ABD Bölge Yargıcı Roy Altman, Burger King'in davaya yaptığı itirazı geri çevirdi.

Altman, şirketten, Whopper'ları mağaza içi menü panolarında olduğundan daha büyük göstererek müşterileri yanılttığı ve bunun da sözleşmenin ihlali anlamına geldiği iddiasına karşı kendisini savunması gerektiğine hükmetti.

Toplu davadaki müşteriler, "ekmeğin üzerinden taşan" malzemelerle tasvir edilen hamburgerlerin yüzde 35 daha büyük olduğunu ve servis edilenden iki kat daha fazla et içerdiğini düşündürdüğünü savunuyor.

Restaurant Brands International'ın birimi olan Burger King, mahkemeye "tam olarak resimdeki gibi" görünen hamburgerler sunması gerekmediği savunması yaptı. Ancak yargıç Altman, şirkete,"makul insanların ne düşündüğünü bize söylemenin" jüri üyelerinin görevi olduğunu hatırlattı.

Altman'ın verdiği kararla müşteriler, sebepsiz zenginleşme iddialarını sürdürebilecek.

TV ve internet reklamlarına dayanan iddiaları reddeden yargıç, Burger King'in bir hamburger "boyutu" ya da köfte ağırlığı konusunda söz verip bunu yerine getirmediği hiçbir reklam olmadığını kaydetti.

Davada daha önceki uzlaşma çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Burger King ve davacıların avukatları konuyla ilgili yorum paylaşmadı.

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"5 milyon dolar tazminat"
McDonald's ve Wendy's, New York federal mahkemesinde benzer bir davaya karşı savunma yapıyor.

Davacıların avukatı, Altman'ın görüşünü gerekçe göstererek bu davanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz ay restoran zinciri Taco Bell'e reklamlarda belirtilenin yarısı kadar malzeme içeren Crunchwraps ve Meksika pizzaları sattığı iddiasıyla dava açıldı.

Her bir davada en az 5 milyon dolar tazminat talep ediliyor.
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