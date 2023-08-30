Meta: Algı operasyonu yapan binlerce sosyal medya hesabı kapattık

'En büyük algı operasyonu"





"Rus Doppelganger ile benzerlikleri var"

Meta'nın tehdit raporunda, ilk kez bir yıl önce güvenlik ekibi tarafından çökertilen Doppelganger adlı Rus kara propaganda kampanyasının analizi de yer aldı.

Meta, 'Çin spam operasyonunun parçası' olan binlerce Facebook hesabını sildiğini duyurdu.Şirket, bu hesapların "Çin'i gizlice destekleme ve Batı'yı eleştirme" politikasına sahip olduklarını kaydetti.Meta'nın platformlarında bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük yayından kaldırma eylemi olarak tanımladığı operasyonda, 7 bin 700'den fazla Facebook hesabının yanı sıra 15 Instagram hesabı kapatıldı.Meta raporuna göre, paylaşımlarda "Çin'e ve Sincan eyaletine övgüler yapılıyor; ABD ve Batı'nın dış politikaları ile Çin yönetimi aleyhinde konuşan gazeteciler ve araştırmacılar eleştiriliyordu"Raporda spam ve kamuflaj kelimelerinden türetilen "Spamuflaj" olarak bilinen kampanyanın, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ve X dahil olmak üzere 50'den fazla platform ve forumda aktif olduğu belirtildi.Meta Küresel Tehdit İstihbaratı Lideri Ben Nimmo, "Bunun bugün dünyada bildiğimiz en büyük ve en üretken gizli algı operasyonu olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.Spamuflajı Çin kolluk kuvvetleriyle bağlantılı kişilerle ilişkilendirmeyi başardıklarını belirten Nimmo, "İlk kez bu kadar çok kümeyi birbirine bağlayarak hepsinin tek bir operasyona hizmet ettiğini doğrulayabildik" diye konuştu.Operasyonun Çin kaynaklı olduğu ve hedefleri arasında Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere, Japonya ve Çince konuşan küresel kitleler yer aldığı kaydedildi.Sahte hesap kümelerinin Çin'in çeşitli bölgelerinden yönetildiğini belirten Meta, ağın izleyici yorumlarının sahte iddialara işaret etme eğiliminde olduğunu söyledi.Meta güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, Doppelganger ile Avrupa'daki ana akım haber kuruluşlarının web sitelerini taklit edildiğini, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili sahte haberler yayınlandığını söyledi.Doppelganger ekibinin Washington Post ve Fox News dahil olmak üzere büyük haber kuruluşlarının alan adlarını taklit ettiği kaydedildi.Kampanyaya dahil olan şirketlere kısa süre önce Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanmaya başlandı.Meta, Almanya, Fransa ve Ukrayna'nın genel olarak en çok hedef alınan ülkeler olmaya devam ettiğini; operasyonun hedef listesine ABD ve İsrail'i de eklediğini bildirdi.