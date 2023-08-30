UNESCO’dan Diyarbakır’a kötü haber

Değerlendirmede 2015 yılının Temmuz ayında Dünya Kültür Mirası listesine alınan Sur ve Hevsel Bahçelerinin, "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"ne alınmasına karar verildi.





VOA Türkçe'nin haberine göre, Kültürel Miras Listesi başvuruları sırasında Alan Yönetim Başkanı ve Koordinatör olan Arkeolog Nevin Soyukaya, kararı sosyal medya hesabından paylaştı.





Soyukaya tepkisini, “Üzgünüm! Bunca yıkım, bunca tahribattan sonra olacağı buydu. Planlı ve sistematik bir şekilde yok edildi Suriçi. UNESCO, dünya mirası Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel peyzaj alanını, Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesine almaya karar verdi” cümleleriyle dile getirdi.

UNESCO’nun endişeleri





Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması İçin Hükümetlerarası Komite’sinin hazırladığı taslak raporda, kararın nedenlerine yer verildi.





Olumsuz etki yaratan bazı çalışmaları şöyle sıralandı:





“Taşınmazın ayrılmaz bir parçası ve mülkün Üstün Evrensel Değer’ini (ÜED) destekleyen temel bir nitelik olan Hevsel Bahçeleri'nin işleyişinde ve morfolojisinde, On Gözlü Köprü ve Dicle nehri kıyılarının hem taşınmaz içinde hem de tampon bölgesinde inşaat, çevre düzenleme ve altyapı projelerinin uygulanması, mülkteki ve tampon bölgedeki kentsel mahallelerin büyük ölçekli yıkımı ve yeniden inşası veya dönüştürülmesi, bu aynı zamanda geleneksel yerel toplulukların Hevsel Bahçeleri ile olan sosyal ilişkilerinin de fiilen yok olmasına yol açmıştır.”

UNESCO ne istiyor?

Raporun devamında ise uyarılar ve talepler vardı. Komitenin raporunda yer alan bazı talepler şunlar:





“Taraf Devletin, mülkün Üstün Evrensel Değerini (ÜED) etkileyebilecek tüm projeleri durdurmaması ve Komite tarafından defalarca talep edildiği gibi 2012 Koruma Planına geri dönmemesi konusundaki derin kaygısını ifade eder ve taraf devletten şu talepleri yineler:





-Tampon bölgede daha fazla yıkım ve imar da dahil olmak üzere, mülkün ÜED’sini etkileyebilecek tüm projelerin durdurulmalı,





-2016 Koruma Amaçlı İmar Planı uygulamasının durdurulması ve 2012 Koruma Amaçlı İmar Planı'na dönülmeli,





-Tüm projelerin, iyi uygulama ve etkili sonuçlar sağlamak amacıyla tüm çalışmalara tam olarak entegre edilmesi gereken, uygun profesyonel arkeolojik ve koruma gözetimi ile yönlendirilmesini sağlamalı”





Komitenin kararı raporda, "Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajının (Türkiye) Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesine karar verir” cümlesiyle yer aldı.





Rapor, 9 Eylül’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak Kültürel Miras Merkezi toplantısında resmiyet kazanması bekleniyor.

“Henüz geç değil”





Sivil toplum, meslek ve iş örgütlerinin oluşturduğu Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu ise uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.

Ne olmuştu?





Diyarbakır’daki Sur ve Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması için 2011 yılında çalışmalara başlandı.