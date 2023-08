New York’ta ezan müjdesi

New York şehrinde bu hafta Cuma gününden geçerli olmak üzere şehir genelindeki cami ve mescitlerden Cuma namazı saatinde hoparlörlerden ezan sesi duyulacak. Uygulama ayrıca Ramazan aylarında iftar saatlerinde de geçerli olacak.



New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın düzenlediği basın toplantısıyla yaptığı açıklamayla, şehirde Cuma namazları haricinde Ramazan ayı boyunca da iftar vakitlerinde cami ve mescitlerden ezan sesi yükselecek.



Eric Adams, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendisinin son olarak İsrail seyahatinde müslüman Yahudi ve hıristiyanların bir arada aynı alanlarda ibadet ettiklerini gördüğünü söyledi. Ezan sesine Suudi Arabistan, Uman, Ürdün gibi ülkelere yaptığı seyahatlerden aşina olduğunu söyleyen Adams, New York’ta yaşayan müslüman toplumun bu talebini yerine getirmek üzere belediye başkanı seçilmeden önce söz verdiğini ve bugün bu sözünü yerine getirmekten mutlu olduğunu ifade etti.



Adams, “New York’ta yaşayan müslüman kardeşlerimiz yıllardır bunun mücadelesini verdiler ve bugün bunu gerçekleştirmekten gurur duyuyorum. Cuma ezanı, müslüman kardeşlerimiz için çağrının dışında Tanrı’nın sesidir ve insanları biraraya gelip dua etmeye çağırmaktadır” ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında konuşan New York’ta yaşayan müslüman cemaatin önderleri de New York şehrinde ciddi bir müslüman nüfus yaşadığını, ABD’de en yoğun müslüman nüfusun New York şehrinde yaşadığını belirterek Belediye Başkanı Eric Adams’a teşekkürlerini ilettiler.



Adams, şehirde ezan sesinden rahatsız olabilecek kişiler de olabileceğini bunun da milyonlarca insanın bir arada yaşadığı bir yerde normal olduğunu ama New York’un çok kültürlü bir şehir olduğunu dile getirdi.



Basın toplantısının ardından toplantıya katılan müslüman cemaatin imamlarından biri kameralar önünde ezan okudu.