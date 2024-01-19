Alman iş dünyasından aşırı sağ uyarısı

İş dünyası neden tepki verdi?





Cumhurbaşkanı Steinmeier: Anayasa düşmanlarına karşı durmak zorundayız

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de aşırı sağcıların göçmen kökenlileri sınır dışı etme planına karşı birlikte tavır koyma çağrısında bulundu. Steinmeier, X hesabından yayınladığı mesajında "Birinci ve ikinci sınıf vatandaş yoktur. Bunu inkar eden, anayasaya düşmanlığını ortaya koymuş olur. Anayasa düşmanlarına karşı durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz: Biz, bizi bölmek isteyenlerden daha çokuz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yine X hesabından, "Bugünlerde Almanya'nın her tarafında on binlerce kişinin, ırkçılığa ve kışkırtıcılığa karşı, özgürlükçü demokrasimiz için sokağa çıkmasına müteşekkirim" mesajını paylaştı.