Samanyolu Haber /Teknoloji / Alman polisi Pegasus yazılımını 2017'den beri kullanıyormuş /08 Eylül 2021 11:29

Alman polisi Pegasus yazılımını 2017'den beri kullanıyormuş

Alman polisinin İsrailli teknoloji şirketi NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımını 2017'den beri kullandığı ortaya çıktı.

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Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA), şüpheli şahısları izlemek için yerel bir program geliştirmeye yönelik çabaların ardından İsrailli teknoloji şirketi NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımını satın aldığı ortaya çıktı.

Die Zeit gazetesinin haberine göre Alman polisi, konuyla ilgili olarak NSO Group'la en az 2017'den beri temas halindeydi. Die Zeit'in haberinin ardından, AFP da parlamento kaynaklarına dayandırdığı haberinde iddiaları doğruladı.

NSO'nun ayrıca, Almanya yasalarının 'izin verdiğinden çok fazla yetkiye sahip olduğu' belirtilen yazılım için 'sulandırılmış bir versiyonunu geliştirdiği' iddia ediliyor. Alman yasalarına göre, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazların izlenmesi, yalnızca terör veya organize suç gibi suçların şüphelileri üzerinde gerçekleştirilebilir. Kanunlarda ayrıca, tehlikeli şüphelilerin bile 'özel hayatın temel alanlarını' koruma hakkına sahip olduklarına dair bir hüküm de bulunuyor.

Yine de, verilerin BKA'ya ulaşmadan önce NSO Grubunun sunucularından geçtiğine inanılıyor. BKA, verilerin yalnızca 'okunamayan bir biçimde gittiği' konusunda ısrarcı olsa da, ülke içinden verilerin ülke dışında 'işlenmesi' şüphelere neden oldu.

Die Zeit tarafından yayınlanan ayrı bir rapora göre ise, BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, salı günü Federal Meclis iç komitesinde yapılan kapalı oturumlarda programın kullanıldığını itiraf etti. Link, programın 'bazıları devam eden tek haneli sayıda' operasyonda kullanıldığını söyledi.

Gazeteye göre, Alman parlamentosu dijital politikalar sözcüsü Manuel Hoferlin de, konuyla ilgili olarak "Bu, devletin müdahale yetkilerinin dışarıdan sağlanmasıdır, burada temel haklar alanındaki bir müdahale dışarıdan temin edilmektedir" dedi ve BKA'nın faaliyetlerini 'kelle avcısı kiralamaya' benzetti.
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