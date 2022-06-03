Alman televizyonu ARD bu anketi haber yaptı: 'AKP yüzde 30'un altına indi'

İki gün önce sosyal medyada yayınlanan ancak gerçek olup olmadığı tartışılan KONDA anketinin verileri doğrulandı. Ankete göre AKP yüzde 30'un altına geriledi. Diğer yandan muhaletefetin muhtemel cumhurbaşkanı adayı da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy alıyor.







Anket verilerini haerine taşıyan ARD, Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'nin, AKP'deki düşüş sebebiyle önemli bir yükseliş yakaladığını da vurguladı.





KARARSIZLAR BİRİNCİ PARTİ

KONDA’nın 14-15 Mayıs’ta 36 şehir, 122 ilçe ve 178 mahalle ve köyde 3 bin 260 kişiyle görüşerek hazırladığı ankette kararsızlar yüzde 27,9’yle bütün partilerin üstünde yer aldı.





Buna göre AKP yüzde 18,6, CHP yüzde 16, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 7,9, MHP yüzde 4,8 ve diğerleri yüzde 3,4 alıyor. Yüzde 7,5’lik kesimse oy kullanmayacağını söylüyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonraysa tablo şöyle şekillendi: AKP yüzde 28,7, CHP yüzde 24,7, İYİ Parti yüzde 21,7, HDP yüzde 12,2 ve MHP yüzde 7,5. Diğerleri yüzde 5,2.





MUHALEFETİN ADAYI YÜZDE 57

Ankette katılımcılara “Seçim olsa bu muhalefetin adayına oy verir misiniz” sorusu soruldu. Yüzde 57’i vereceğini, yüzde 43’üyse vermeyeceğini söyledi.







