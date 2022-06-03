Samanyolu Haber /Gündem / Nebati enflasyon rakamlarından başarı çıkardı: 'Düşüş eğilimine girdi' /03 Haziran 2022 15:42

Nebati enflasyon rakamlarından başarı çıkardı: 'Düşüş eğilimine girdi'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nebati'nin yaptığı açıklamada kullandığı 'Enflasyon artışı hız kesti' ifadesi dikkat çekti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabı üzerinden enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Nebati açıklamasında "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir" dedi.

Bugün yarım saat aralıklarla Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflayson verilerini paylaştı.

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5.46 artarken, son 12 aylık artışı ise yüzde 160.76 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı verilerde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor.Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.

Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor.

Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!"
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