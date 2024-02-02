Almanlar AFD'nin kapatılması için ne düşünüyor: Bıçak sırtı anket

Almanya'daki siyasi ve toplumsal eğilimleri ölçen ARD-DeutschlandTrend anketine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı üç puan düştü. Ankete katılanların yüzde 19 gelecek Pazar günü yapılacak bir federal meclis seçimine AfD'ye oy vereceğini açıkladı. Geçen ay yapılan ankette partinin oy oranı yüzde 22 olarak ölçülmüştü.







DW Türkçe'nin haberine göre ilk sıradaki Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranı ise 1 puan düşüşle yüzde 30'a geriledi. Koalisyon hükümetini oluşturan partilerden Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı 2 puan artışla yüzde 16'ya, Yeşiller'in oy oranı 1 puan artışla yüzde 14'e yükselirken Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı bir puan düşüşle yüzde 4'e geriledi. FDP bu tahminlere göre yüzde 5'lik seçim barajının altında kalıyor.





Sarah Wagenknecht İttifakı parlamentoya giriyor



Sol Parti'den ayrılanların kurduğu Sarah Wagenknecht İttifakı'nın ise yüzde 5'lik oy oranına sahip olduğu ve parlamentoya girme şansı olduğu görüldü. Sol Parti ise yüzde 3'lük oy oranıyla barajı aşamıyor parlamento dışı kalıyor.





Almanya'da AfD temsilcilerinin aşırı sağcı oluşumlarla Potsdam'da gizli bir toplantı yaptığının ve bu toplantıda göçmenlerin geri gönderilmesinin tartışılması kamuoyunda tepki çekmiş, birçok kentte on binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlenmişti. Bu gelişmeler ARD DeutschlandTrend anketine de yansıdı. Aşırı sağcılık ve sağ popülizmin Almanya'da demokrasiye yönelik en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtenlerin oranı 19 puan artarak yüzde 39'a yükseldi.





Yüzde 66 AfD'ye aşırı sağcı diyor



Ankete katılan 1303 kişinin yüzde 51'i ise AfD'nin yasaklanmaması gerektiği kanaatinde. Yüzde 37'lik bir kesim ise partinin yasaklanması için hukuki sürecin başlatılmasının orantılı olacağı görüşünü taşıyor. Yüzde 66'lık bir kesim AfD'yi aşırı sağcı olarak tanımlarken partiye yapılan hazine yardımının kesilmesini sadece yüzde 48'lik bir kesim destekliyor. Ankete katılanların yüzde 65'i AfD ile daha güçlü bir içerik tartışması yürütülmesi gerektiğine inanıyor.





Almanya'da hafta sonu da aşırı sağcılığı protesto gösterileri sürecek. Cumartesi günü Berlin'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.





ARD DeutschlandTrend anketine katılan her on kişiden yedisi (yüzde 72) göstericilerin endişelerine anlayışla yaklaştığını söylerken yüzde 21'lik bir kesimse buna anlayışının olmadığını belirtti.