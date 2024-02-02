Yeğenini çöp evde tutan teyze hakkında mahkemeden karar

Bursa'da, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın, 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, sanığın tahliyesine karar verildi.







NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi. Acar, ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar Acar katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar Acar'a tebligat gönderdi. Acar, kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasıyla ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar Acar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.







YEĞEN KORUMA ALTINDA



Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı. Çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Kamuran Pınar Acar, Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.