Samanyolu Haber /Gündem / Flaş yenilik: ChatGPT, dil öğrenmek isteyenlerin imdadına koşacak /02 Şubat 2024 16:17

Flaş yenilik: ChatGPT, dil öğrenmek isteyenlerin imdadına koşacak

Yapay zeka araçlarından ChatGPT, yeni özelliğini kullanıcılara sundu. ChatGPT'nin yeni özelliği sesli asistan sayesinde kullanıcılar, birçok dilde yabancı dil pratiği yapabiliyor ya da yeni bir dil öğrenebiliyor.

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Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıcılarına yabancı dil öğrenimi konusunda kolaylık sağlıyor.

Gerçek Gündem'de yer alan hebere göre, ChatGPT'ye gelen yeni özellik olan sesli asistan sayesinde kullanıcılar, yapay zeka aracılığıyla yabancı dil pratiği yapma imkanına erişebiliyor.

BİRÇOK ÖZELLİK BULUNUYOR
Söz konusu özellikle, gerçek durum senaryosu üzerinden karşılıklı diyalog kurma, çeviri yapma ve dil kurallarını düzeltme gibi birçok farklı durum kullanıcılar tarafından yapılabiliyor.
 
DİL ÖĞRENMEK İÇİN PRATİK YAPMA İMKANI
Kullanıcılar, sesli asistan özelliğiyle birçok dilde pratik yapma imkanına erişebiliyor. Bu sayede kullanıcılar dil pratiğinin yanı sıra yeni dil öğrenmek için de söz konusu özellikten faydalanabiliyor.


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