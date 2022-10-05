Samanyolu Haber /Dünya / Almanlar protesto için meydanlara indi /05 Ekim 2022 10:06

Almanlar protesto için meydanlara indi

İki Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü olan 3 Ekim'de Almanya'nın doğu eyaletlerinde düzenlenen protestolara katılanların sayısının 100 binin üzerinde olduğu bildirildi.

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DW'nin haberine göre, Almanya'da yükselen enerji fiyatları ve federal hükümetin Ukrayna savaşında izlediği tutuma karşı düzenlenen protestolar Almanya'nın doğusundaki3 Ekim Yeniden Birleşme Günü  kutlamalarına damgasını vurdu.

3 Ekim'de doğu eyaletleri olan Thüringen, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern'de düzenlenen protestolara resmi verilere göre 100 binden fazla kişi katıldı.

Erfurt polisinden yapılan açıklamaya göre, Thüringen'de düzenlenen 42 ayrı gösteriye katılanların sayısının 38 binin üzerinde olduğu belirlendi. Gera'da sağ popülist AfD'nin eyalet teşkilatı başkanı Björrn Höcke'nin de konuşma yaptığı protesto gösterisinde katılımın 10 bin dolayında olduğu belirtildi.

Saksonya İçişleri Bakanlığı, Saksonya'da ise 109 ayrı gösteri düzenlendiğini ve bu gösterilere 32 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Leipzig Polisi'nin verdiği bilgilere göre ise, şehir merkezinde düzenlenen gösterilere binden fazla kişi katıldı.

Almanya'nın doğusunda, iki Almanya'nın yeniden birleşme sürecinde düzenlenen pazartesi gösterilerine atıfla pazartesi günleri düzenli olarak gösteriler düzenleniyor. Korona pandemisi döneminde korona kısıtlamaları nedeniyle sokağa çıkan sol ve sağ popülist gruplara mensup binlerce kişi son dönemde artan enerji fiyatları ve Ukrayna savaşı'nın yol açtığı pahalılık ve olumsuz ekonomik koşullara tepki gösteriyor.
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