Almanların yüzde 8’i Cumhurbaşkanı yerine Kral istiyor

Stern dergisinin kamuoyu araştırmaları şirketi Forsa’ya yaptırdığı anket, Almanların yüzde 89’luk çoğunluğunun ise Almanya’da parlamenter monarşiye sıcak bakmadığını ortaya koydu. DW Türkçe’nin haberine göre, Kral ya da Kraliçe’yi Cumhurbaşkanı’na tercih eden katılımcılar arasında sağ görüşlülerin öne çıktığı belirtildi. Sağ siyasi görüşe sahip katılımcılar arasında yüzde 15, sağ popülist AfD seçmeni içinde de yüzde 14’lük kesimin parlamenter monarşiye eğilimli olduğu kaydedildi. En düşük oran, yüzde 3 ile Yeşiller Partisi seçmeninde çıktı. Ancak Kral ya da Kraliçe’nin sembolik devlet başkanlığı görevini yürüttüğü İngiltere modeline destekte bir artış olmadığı da ortaya çıktı. Forsa’nın 2015 yılında yaptığı ankette katılımcıların yüzde 9’u parlamenter monarşiden yana tercih yapmıştı.

İngiltere Kralı III. Charles, mayıs ayındaki resmi taç giyme töreni öncesinde mart ayı sonunda Almanya’yı ziyaret edecek. Forsa anketi, 16-17 Mart tarihlerinde 1005 kişiyle yapıldı.