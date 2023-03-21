Samanyolu Haber /Gündem / Almanların yüzde 8’i Cumhurbaşkanı yerine Kral istiyor /21 Mart 2023 16:09

Almanların yüzde 8’i Cumhurbaşkanı yerine Kral istiyor

İngiltere Kralı III. Charles’ın Almanya ziyareti öncesinde Almanya’da yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 8’i, devlet başkanı makamında Cumhurbaşkanı yerine bir Kral ya da Kraliçe’nin bulunmasını istiyor.

SHABER3.COM

Stern dergisinin kamuoyu araştırmaları şirketi Forsa’ya yaptırdığı anket, Almanların yüzde 89’luk çoğunluğunun ise Almanya’da parlamenter monarşiye sıcak bakmadığını ortaya koydu. DW Türkçe’nin haberine göre, Kral ya da Kraliçe’yi Cumhurbaşkanı’na tercih eden katılımcılar arasında sağ görüşlülerin öne çıktığı belirtildi. Sağ siyasi görüşe sahip katılımcılar arasında yüzde 15, sağ popülist AfD seçmeni içinde de yüzde 14’lük kesimin parlamenter monarşiye eğilimli olduğu kaydedildi. En düşük oran, yüzde 3 ile Yeşiller Partisi seçmeninde çıktı. Ancak Kral ya da Kraliçe’nin sembolik devlet başkanlığı görevini yürüttüğü İngiltere modeline destekte bir artış olmadığı da ortaya çıktı. Forsa’nın 2015 yılında yaptığı ankette katılımcıların yüzde 9’u parlamenter monarşiden yana tercih yapmıştı.
İngiltere Kralı III. Charles, mayıs ayındaki resmi taç giyme töreni öncesinde mart ayı sonunda Almanya’yı ziyaret edecek. Forsa anketi, 16-17 Mart tarihlerinde 1005 kişiyle yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanların yüzde 8’i Cumhurbaşkanı yerine Kral istiyor Sonraki Haber >>

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Milletvekili olmadan böyleyse

Milletvekili olmadan böyleyse
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:37:46