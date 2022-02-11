Almanya 1 haftada 420 bin kişi doktora gitti

ROBERT Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde 420 bin kişi Koronavirüs nedeniyle doktor muayenesine gitti. Muayene başvurularının önceki haftalara göre olağanüstü artış gösterdiği belirtilen açıklamada, daha hızlı yayıldığı ifade edilen ‘BA.2’ isimli Omikron varyantının alt versiyonunun giderek artış gösterdiğine dikkat çekildi. Hastane ve kliniklere yatışlarda da son bir hafta içerisinde yüzde 20 artış olduğu bildirildi.





1 haftada 420 bin kişi doktora gitti

Konuyla ilgili Almanya Hastaneler Birliği’nden (DKG) yapılan açıklamaya göre, sağlık kurumlarının normal ünitelerinde aktüel olarak 15 bin 542, yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 398 kişi Koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor. Burada yatan hasta sayısında yüzde 4 dolayında azalma olduğu vurgulandı. Almanya genelinde tüm hastane yatışlarının takip edildiği yeni bir kontrol sisteminin hizmete geçirildiğini duyuran DKG, bu sayede hasta yatak kapasitesinin daha rahat izlenebileceğini bildirdi.





ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN RET

Öte yandan 15 Mart’tan itibaren sağlık çalışanları için federal düzeyde getirilen aşı zorunluluğunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan 300 kadar başvurunun hepsi reddedildi. Acil ret kararı hakkında detaylı açıklamada bulunmayan Yüksek Mahkeme, yeni çıkarılan söz konusu yasanın anayasa maddelerine uygun olduğuna hükmetti.

Bavyera Başbakanı Markus Söder’in (CSU) tüm eyaletlerin onayı ile çıkarılan yasayı ilk etapta uygulamayacakları yönündeki açıklaması, toplum genelinde sert tartışmalara neden olmuştu.





TRAMVAYDA AŞI

Diğer yandan koronavirüs aşı kampanyasına hız vermek isteyen Münih Belediyesi yeni bir yönteme başvurdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre hafta başından itibaren kentin çeşitli noktalarındaki tramvay duraklarında aşı yapılacağı duyuruldu. Aşılar için önceden randevu almaya gerek olmadığı belirtilen açıklamada, pazartesi günkü ilk aşı tramvayında Bayern Münih futbol takımının üst düzey yöneticileri ile kulüp doktorlarının da hazır bulunacağı ifade edildi. Almanya’da son rakamlara göre toplumun yaklaşık yüzde 75’inin iki doz, yüzde 55.2’sinin de hatırlatıcı Booster aşısı olduğu belirtildi.