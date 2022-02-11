Uluslararası Enerji Ajansı uyardı: Petrol fiyatlarında artış kapıda!

Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC+ ülkelerinin üretimi sıkılaştıracağı beklentisiyle petrol fiyatlarının daha fazla yükselebileceği tahmininde bulundu.





UEA, 23 üyeli OPEC+ ittifakının üretimdeki aksaklıkları tamamen gideremediği için durumun daha da kötüleşeceğini açıkladı. Ajans, petrol stoklarının 7 yılın en düşük seviyesine inmesinin de sıkıntıya yol açacağını öngördü.





Ajansın bugün yayımlanan aylık raporunda “OPEC+ üretimi ve hedefler arasındaki farklılık sürerse arz sıkıntıları artacak, bu da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya neden olacak” ifadeleri yer buldu.





Fiyatlardaki yükseliş büyük ekonomilerde sıkıntılara yol açmış, enflasyonda ve yaşam maliyetlerinde artışı beraberinde getirmişti.





Ajans, 2022 için ABD petrol üretim tahminlerini 240 bin artışla günlük 1.2 milyon varile yükseltti.