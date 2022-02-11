Almanya'da enflasyona enerji baskısı sürüyor

Almanya'da artan enerji fiyatlarının enflasyona etkisi sürüyor. Federal İstatistik Dairesi, Ocak ayı enflasyon oranını yüzde 4,9 olarak açıkladı. Enflasyon, Aralık ayında yüzde 5,3 ile son otuz yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Daire Başkanı Georg Thiel, Aralık'a göre kaydedilen düşüşe rağmen enflasyonun yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü belirtti.





Artan enerji fiyatları, Ocak ayında da enflasyonda en önemli etken oldu. Enerjide Aralık ayında yüzde 18,3 olan fiyat artış oranı Ocak'ta yüzde 20,5'e yükseldi. Araçlarda kullanılan yakıtlarda yüzde 24,8, akaryakıtta yüzde 51,9, doğal gazda yüzde 32,2 ve elektrikte yüzde 11,1'lik fiyat artışı gerçekleşti.





"Toplumsal soruna dönüşebilir" uyarısı

Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü'nün (IMK) Direktörü Sebastian Dullien, özellikle ısınma alanındaki enerji ihtiyacının haneler açısından önemine dikkat çekerek fiyat artışlarının toplumsal bir sorun haline dönüşebileceği uyarısı yaptı. Dullien, "Doğal gaz fiyatlarındaki artış, şimdiden ortalama bir aile için, bir önceki yıla göre ayda yaklaşık 30 euroluk ek yük anlamına geliyor" dedi.