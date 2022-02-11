Samanyolu Haber /Gündem / Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti! /11 Şubat 2022 13:42

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuşan Demokrat Parti Ordu milletvekili Cemal Enginyurt küfür etti.

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye (DP) geçen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, TVNET canlı yayınında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Geçmiş yıllarda yaptığı "Her ülkücü MHP'lidir. MHP dışında hiçbir ülkücü tanımı kabul etmiyorum." sözlerine ilişkin konuşan ve sözlerinin bir çelişki oluşturmadığını savunan Enginyurt, "Ülkücülerin yeri MHP'dir. Ülkücülerin olması gereken yer MHP'dir. 'Ülkücüyüm' demeye devam edip 'DP'den de temsil ediyorum' demiyorum. Hiçbir söylemimde 'Ben Ülkücüyüm buyurun MHP'li arkadaşlar buradayım' söylemimi bulamazsınız." diye konuştu.

KÜFÜR ETTİ
Cemal Enginyurt, açıklamalarının devamında bir anda küfür ederek şaşkına çevirdi. Tansiyonun yükseldiği o anlarda Karagöz'ün "Bunlar ağır ifadeler" diyerek araya girmesinin ardından Enginyurt açıklamalarını sürdürdü.
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Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

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