Samanyolu Haber /Dünya / "Almanya, ABD, Türkiye ve Taliban..." /23 Ağustos 2021 21:51

"Almanya, ABD, Türkiye ve Taliban..."

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından durumu merakla beklenen Kabil Havalimanı ve genel durum konusunda açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki sürece dair açıklamalarda bulundu. Maas, "ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Maas, ABD askerlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos sonrasında da Kabil Havalimanı'ndan tahliyelerin sürdürülmesi için ABD ve Türkiye ile görüştüklerini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları şöyle;

Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.

ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz.

Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.

Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.

G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.
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