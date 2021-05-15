Almanya adım adım aşı önceliğini kaldırıyor

Berlin Sağlık Senatörlüğü pazartesi gününden itibaren her isteyenin, aşı yettiği sürece muayenehanelerde aşı yaptırabileceğini duyurdu. Berlin Sağlık Senatörlüğü Müsteşarı Martin Matz, aşı yaptırmak isteyenlerin randevu almadan doktora gitmemesini önerdi. Matz, ilk haftalarda aşıya olan talebin aşı sayısından daha fazla olacağını belirtirken muayenehanelerde kaosa yol açmamak için randevunun en doğru yöntem olacağını ifade etti.







DOKTORLARDAN ELEŞTİRİ





Ancak Berlin Doktorlar Birliği, senatörlüğün kararını eleştirdi. Doktorlar Birliği’nden yapılan açıklamada muayenehanelerdeki kaosun kaçınılmaz olduğu belirtildi. Senatörlük ise eleştiriler üzerine, aşı önceliğinin kalkmasına rağmen yine de aşı önceliğinde ilk sıralarda olanların randevularda öne alınacağını söyledi. Senatörlük, haziran ayından itibaren büyük miktarda aşı sağlanacağını ve aşı sıkıntısının büyük oranda çözüleceğini açıkladı.



