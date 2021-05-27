Samanyolu Haber /Dünya / Almanya çocukları da aşılamayı planlıyor /27 Mayıs 2021 19:25

Almanya çocukları da aşılamayı planlıyor

Almanya hükümetinin, ağustos ayını sonuna kadar 12 yaş üzerindeki çocukların yüzde 60'ını da korona virüsüne karşı aşılamayı planladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Almanya hükümeti, ağustos ayının sonunda 12 yaş ve üzerindeki çocuklara korona virüsü aşısı yapmış olmayı planlıyor. Almanya Sağlık Bakanlığı'nın Reuters ajansına sızdırılan taslak planına göre, Berlin hükümeti bu tarihte 12 yaştan itibaren çocuklara da en az bir doz aşı yapabilecek sayıda doz edinmiş olmayı planlıyor.

Başbakan Angela Merkel'in 16 federal eyaletin başbakanlarıyla bugün yapacağı aşı zirvesi öncesinde sızdırılan belgeye göre hükümet, aşıların ülkede gençler için onay almasını bekleyecek. Ardından da, haziran, temmuz ve ağustos aylarında adım adım eyaletlere çocuklar için de doz gönderecek. Plan, bu yaştaki çocukların yaklaşık yüzde 60'ının okullar açılmadan önce, en geç ağustos ayının sonuna kadar bir doz aşı yaptırmış olması yönünde. Bu hedef, sadece ilk dozlar için 3.18 milyon aşı kullanılması anlamına geliyor.

Almanya'da korona virüsüne karşı aşılama kampanyası ilk günlerinde eleştirilmiş, kısa süre içinde hız kazanmıştı. Şu an 83 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 40'ından fazlası en az bir doz aşı yaptırmış durumda.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında çocuklarda kullanımını yarın onaylaması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya çocukları da aşılamayı planlıyor Sonraki Haber >>

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:18:03