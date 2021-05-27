Almanya çocukları da aşılamayı planlıyor

Almanya hükümeti, ağustos ayının sonunda 12 yaş ve üzerindeki çocuklara korona virüsü aşısı yapmış olmayı planlıyor. Almanya Sağlık Bakanlığı'nın Reuters ajansına sızdırılan taslak planına göre, Berlin hükümeti bu tarihte 12 yaştan itibaren çocuklara da en az bir doz aşı yapabilecek sayıda doz edinmiş olmayı planlıyor.







Başbakan Angela Merkel'in 16 federal eyaletin başbakanlarıyla bugün yapacağı aşı zirvesi öncesinde sızdırılan belgeye göre hükümet, aşıların ülkede gençler için onay almasını bekleyecek. Ardından da, haziran, temmuz ve ağustos aylarında adım adım eyaletlere çocuklar için de doz gönderecek. Plan, bu yaştaki çocukların yaklaşık yüzde 60'ının okullar açılmadan önce, en geç ağustos ayının sonuna kadar bir doz aşı yaptırmış olması yönünde. Bu hedef, sadece ilk dozlar için 3.18 milyon aşı kullanılması anlamına geliyor.





Almanya'da korona virüsüne karşı aşılama kampanyası ilk günlerinde eleştirilmiş, kısa süre içinde hız kazanmıştı. Şu an 83 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 40'ından fazlası en az bir doz aşı yaptırmış durumda.





Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında çocuklarda kullanımını yarın onaylaması bekleniyor.