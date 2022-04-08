Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Cumhurbaşkanı: Putin savaş suçlarından yargılanmalı /08 Nisan 2022 17:10

Almanya Cumhurbaşkanı: Putin savaş suçlarından yargılanmalı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Rusya lideri Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la birlikte Rus yetkililerin Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyledi.

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Steinmeier, Spiegel dergisine verdiği röportajda, "Putin ve Lavrov Lahey'deki savaş suçları mahkemesine çıkarılmalı mı?" şeklindeki soruya, "Putin'in askerleri görünüşe göre Ukrayna'da korkunç savaş suçları işledi. Bu suçlardan sorumlu herkes hesap vermek zorunda kalacak. Buna askerler dahildir. Buna komutanlar ve elbette siyasi sorumluluk taşıyanlar da dahildir" dedi.

Rusya'ya yönelik izlediği siyasetin 2014 Kırım'ın ilhakından sonra değiştiğini belirten Steinmeier, kendisinin 2017’den beri Moskova’ya gitmediğini, Putin ve Lavrov ile de görüşmediğini söyledi
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