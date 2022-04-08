Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Ukrayna savaşı durmayacak, Putin 9 Mayıs'ta zafere hazırlanıyor /08 Nisan 2022 16:50

Macron: Ukrayna savaşı durmayacak, Putin 9 Mayıs'ta zafere hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron RTL radyosuna verdiği demeçte Ukrayna'ya saldırılarla ilgili "Bu savaş durmayacak. Putin 9 Mayıs Zafer Günü'nde zafer elde etmek istiyor" dedi.

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CNN'in aktardığına göre, Macron bugün RTL'ye verdiği demeçte Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili "Bu savaş ne yazık ki önümüzdeki günlerde durmayacak" dedi.

Macron, Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı zaferini temsil eden 9 Mayıs Zafer Günü'nde her yıl Kızıl Meydan'da askeri geçit törenleri düzenleyen Rusya'nın bu tarihte "bir zafer elde etmek istediği" yönünde görüş verdi. 

 'SAVAŞ DONBASS'TA TIRMANACAK'

9 Mayıs'ın Rusya ordusu için "önemli bir gün" olduğunu söyleyen Macron, "Başkan Putin, 9 Mayıs'ın bir zafer günü olması gerektiğinden neredeyse emin. Bence saldırılarını Donbass'ta yoğunlaştıracaklar. Donbass'ta önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok zor durumlar yaşanacağını düşünüyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın başta Mariupol olmak üzere insani koridorların açılması ve yardımların ulaştırılmasıyla ilgili Yunanistan ve Türkiye ile yürütülen ortak çalışmalara da değindi. Macron, söz konusu çalışmaların Rusya'nın doğuda saldırılarını sürdürmesi nedeniyle zorlaştığını da ifade etti.
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