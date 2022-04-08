Ticarethane faturası Meclis'i çarptı: 2 ayda 7 buçuk milyon lirayı geçti

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin TBMM yerleşkesinin elektirik faturalarıyla ilgili verdiği soru önergesiyle TBMM’nin elektrik faturalarının ‘ticarethane’ statüsüyle faturalandırıldığı öğrenildi.







Soru önergesine verilen yanıtta, 2022’nin ilk iki ayında TBMM’nin 7 milyon 674 bin 810 bin lira fatura ödediği belirtildi.





‘TBMM’NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM 45 MİLYON LİRA’





Sözcü’de yer alan haberde Hakverdi yaptığı açıklamada “Bu meblağ, geçtiğimiz yıl ödenen meblağın iki buçuk katından fazla. 2021’de ödenen aylık ortalama fatura 1 milyon 471 bin 480 lira iken, bu yılın ilk iki ayı ortalaması 3 milyon 837 bin 405 lira. Yılın ilk iki ayında ödenen fatura 2017’de bir yılda ödenen faturanın dahi üzerinde. Sadece geçtiğimiz yıla oranla bile artış yüzde 260. Bu ortalama üzerinden yıl sonu TBMM’nin ödeyeceği rakam tahminen 45 milyon liranın üzerinde gerçekleşecek” dedi.





‘TBMM TİCARETHANE DEĞİLDİR’





Kilovatın aynı olduğunu dikkat çeken Hakverdi, TBMM’nin “Ticarethane” olarak görülmesine ise şöyle tepki gösterdi: “Bir kamu kurumu olan ve vatandaşın vergileri ile bütçesi oluşturulan TBMM ticarethane değildir. Elektrik faturalarının ticarethane olarak faturalandırılması ve emekçilerden esirgenen paraların yüksek tarife ile elektrik şirketlerine ödemesi kabul edilemez.”