Samanyolu Haber /Gündem / Der Spiegel: Alman istihbaratı Buça’daki katliamın telsiz kayıtlarını ele geçirdi /08 Nisan 2022 16:21

Der Spiegel: Alman istihbaratı Buça’daki katliamın telsiz kayıtlarını ele geçirdi

Buça'da sivillerin öldürülmesinin tartışıldığı Rus askeri radyo trafiğinin ele geçirildiği ve Alman parlamenterlere bu konuda bilgi verildiği ileri sürüldü.

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Alman Der Speigel Dergisi, ülkenin gizli servisinin Buça’daki vahşet sırasında aralarında gerçekleştirdikleri konuşmaların kaydını ele geçirdiğini duyurdu. Gizli servisin geçen hafta Alman parlamenterlere bu konuda brifing verdiği belirtildi. Alman istihbaratı, Türkiye-Yunanistan gerilimi sırasında Erdoğan’ın komutanlardan bir Yunan gemisinin kazayla batırılmasını istediğini de duyurmuştu.

TELSİZ TRAFİĞİNİ ELE GEÇİRDİLER

+ Gerçek'in haberine göre Almanya'nın dış istihbarat servisi Bundesnachrichtendienst (BND), Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında Rus askeri güçlerinin işlediği vahşet hakkında tüyler ürpertici yeni bilgiler edindi. Der Spiegel, Buça'da sivillerin öldürülmesinin tartışıldığı Rus askeri radyo trafiğinin BND tarafından ele geçirildiğini öğrendi. Ele geçirilen radyo trafiğinin bir kısmı, görünüşe göre Buça'da fotoğrafı çekilen cesetlerle doğrudan bağlantılı olabilir.

Rus ordusunun hafta sonu kasabadan çekilmesinin ardından, bir toplu mezarın yanı sıra sokaklarda yatan birkaç düzine sivilin cesetleri bulundu. Bazı kurbanların elleri bağlıyken, diğer cesetlerde işkence izleri görüldü. Kurbanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu bildiriliyor.

Rus hükümeti, Rus kuvvetlerinin bu savaş suçlarından sorumlu olduğunu şiddetle reddetti. İddia edilen savaş suçlarının Ukrayna tarafından sahnelendiğine dair tamamen asılsız çeşitli iddialar yapıldı. Ancak bu iddialar, Der Spiegel ve Buça kasabasındaki diğer haber kuruluşlarından muhabirlerin görüştüğü çok sayıda tanığın ifadeleriyle çelişiyor.

PARLAMENTERLERE BİLGİ VERİLDİ

Yakalanan yorumlar şimdi Rusya'nın inkarlarını tamamen çürütüyor gibi görünüyor. Der Spiegel, BND'nin bulguları hakkında Çarşamba günü Alman parlamenterlere bilgi verdiğini öğrendi. Yakalanan trafiğin bir kısmı, görünüşe göre kasabanın içinden geçen ana yol boyunca bulunan cesetlerin konumlarıyla eşleşiyor. 

Bunlardan birinde, görünüşe göre bir asker diğerine bisikletli bir kişiyi vurduklarını söyledi. Bu, dünya çapında paylaşılan bir bisikletin yanında yatan cesedin fotoğrafına karşılık geliyor.

BND istihbaratı, görünüşe göre, Wagner Grubu adlı Rus paralı asker birliğinin üyelerinin vahşetlerde öncü bir rol oynadığına dair kanıt sağlıyor. Grubun Suriye'de de benzer zulümler yaptığı biliniyor.

Görgü tanıkları Buça'daki işgal gücünün başlangıçta "genç askerlerden" oluştuğunu bildirdi. Görgü tanıkları, yerlerine başka birimler yerleştirildikten sonra sivillere yönelik saldırıların daha sık arttığını söyledi. Bazı görgü tanıkları şehirde Çeçen birliklerin bulunduğunu söyledi. 

BND'nin ele geçirdiği telsiz trafiği, Bucha'da sivillere yapılan vahşetlerin ne rastgele eylemler ne de kontrolden çıkan askerlerin tek tek ürünü olmadığı izlenimini veriyor. Ses kaydına aşina olan kaynaklar, bunun yerine, birliklerin vahşetlerden sanki sadece günlük yaşamlarını tartışıyormuş gibi bahsettiğini öne sürüyor.

Ses kaydına aşina olan kaynakların söylediğine göre bu, sivillerin öldürülmesinin Rus askeri faaliyetinin standart bir unsuru, hatta potansiyel olarak daha geniş bir stratejinin parçası haline geldiğini gösteriyor. Amaç, sivil nüfus arasında korku yaymak ve böylece direnme iradesini azaltmak.

Der Spiegel, şu anda daha fazla ele geçirilen radyo trafiğinin analiz edildiğini öğrendi. Bazı kayıtlar, görünüşe göre, Buça'daki gibi olayların başka yerlerde de meydana geldiğini gösteriyor. Güney Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan büyük şehir Mariupol'u çevreleyen bölgede potansiyel vahşet belirtileri olduğu bildiriliyor. 
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