Sarıgül'e ağır darbe: Sağ kolu istifa etti

TDP Genel Sekreteri ve Birinci Başkanvekili Hasan Aydın görevinden istifa etti. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve yönetim anlayışına eleştiriler getiren Aydın, "Sayın Genel Başkan, sizinle farklı düşünüyoruz. 10 yıl önce böyle değildiniz. Bu yönetim anlayışı ile bir siyasal parti yönetilemez. Daha altı ay önce siyasete girmiş ve kim olduklarını bilmediğimiz insanlarla asla olamaz" dedi.







Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, bir Genel Başkan Yardımcısı'ndan söz eden Aydın, söz konusu isme verilen odadaki Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının duvarı kaplatma bahanesiyle kapatıldığını ifade etti. Sarıgül'ü bu ismin yanında olmakla suçlayan Aydın, "Bunun affı bile yok. Anlayamadığım için, sizin bir biçimiyle esir alındığınızı düşünüyorum. Bu şekilde, vasıflı binlerce kadromuzu yönetmemiz hem ahlaken, hem de vicdanen kabul edilemez" ifadelerini kullandı.





İstifasını ise şu ifadelerle duyurdu:





"Yeni MYK aynı kadro ve aynı anlayışla oluşacak bunu biliyorum. Bu nedenle yeni MYK'da görev almayacağım. Görev almama gerekçem şudur;





Lider demek; Yalana sus, talana isyan, ahlaksızlığa ceza demektir. Siz ise ödül veriyorsunuz.





Partimiz için, ülkemiz için emek veren, zaman ve çoluk çocuğunun kısmetinden keserek harcama yapan, il, ilçe başkanı ve yöneticilerimize haksızlık sayarım.





Üstelik tercih ettiğiniz MYK kadrosu, en son kurultayımızda tanıştığımız kadrolardır. Yolda bulduklarımızla, yolda yürüdüklerimizi yönetme vicdanına sahip değilim.."





PARTİSİNDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İstifasına ilişkin konuşan Aydın, parti üyeliğinin devam ettiğini kaydederek, "Partiden istifa etmeyi şu an için düşünmüyorum. Yeni MYK oluşacak. Bu MYK'nin niteliği, içeriği bizim için çok önemli. O MYK, Cumhuriyet'in temel değerleri ve Atatürk ilkeleri konusunda zaaf gösterecek mi, göstermeyecek mi o bizim kritik çizgimiz" dedi.





Görevinden istifasının bir süreç sonucunda gerçekleştiğini dile getiren Aydın, "O sürecin sonunda son derece net bir biçimde partimizin kuruluş felsefesi 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz' ilkesidir. Buna karşı olan insanların bizim içimizde olması mümkün değil. Temel sorun bu aslında" diye konuştu.



