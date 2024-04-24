Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, CHP lideri Özel'le görüştü

Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre Steinmeier, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.



Erdoğan'la ortak basın toplantısının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne geçen Steinmier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.



Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.