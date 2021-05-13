Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı /13 Mayıs 2021 09:32

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutladı. Steinmeier pandemi nedeniyle Müslümanlardan bayramı dar bir çevrede kutlamalarını istedi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’daki Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayarak, "Müslümanların aileleri ve onların dostları için Şeker Bayramı herkesi davet eden bir bayramıdır, herkes için bir bayram" dedi.

Steinmeier, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı görüntülü mesajına "Ramazanın sonunda bu birlikteliğin iki yıldır üst üste pandeminin bize dayattığı kısıtlamalar altında gerçekleşmesi çok acı" ifadelerini kullandı.

Steinmeier beraber yaşanan pandemi sürecinin Almanya'da bir dini gruba ait olsun olmasın herkesi birbirine yakınlaştırmasını umduğunu söyledi. 

Almanya Cumhurbaşkanı, Müslümanlara seslenerek "Pandemi sürecinde bu kadar uzun süre bir araya gelememenin hayal kırıklığını omuzlandıkları için" teşekkür etti.

Almanya'da pandemi ile mücadele kapsamında getirilen sosyal mesafe kısıtlamalarına işaret eden Steinmeier "Bayramı bu yıl da çok dar bir çevrede kutlamak konusunda disiplin ve anlayış göstermenizi üzülerek sizden istemek durumundayım" dedi.

Cumhurbaşkanı aşı kampanyası hızlı bir şekilde ilerledikçe bu durumun değişeceğini belirterek "Bugün kısıtlamaları uymanız bütün toplumumuza yaptığınız vazgeçilmez bir katkıdır ve bunun için tüm kalbimle size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Steinmeier birlikte bayram kutlamaktan feragat eden Müslümanların yakında "çok daha büyük kutlamalarla" bir araya geleceğini umduğunu kaydetti. 
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