Almanya’da 100 yaşın üstündekilerde rekor artış

100 yaşında veya yaşı daha büyük olanların cinsiyetlerine bakıldığında ise, bu kişilerin 18 bin 900'ünün, yani yüzde 80,2'sinin kadın olduğu görülüyor. Federal İstatistik Dairesi, bunun nedenleri arasında kadınların daha yüksek yaşam süresi beklentisi ve İkinci Dünya Savaşı nedeniyle erkeklerde yaşanan kayıpları gösterdi. Bununla birlikte, en az 100 yaşında olanlar arasında erkeklerin oranı son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. 2011 yılında en az 100 yaşında olan insanların yüzde 13'ü erkek iken, 2021'de bu oran yüzde 19,8'e yükseldi.
Toplam nüfustaki payda da yeni rekor kaydedildi
En az 100 yaşında olan insanların sayısı son on yılın en yüksek seviyesindeyken, bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki payında da artış gözlendi. 2011 senesinde 100 yaşında veya yaşı daha büyük insanların toplam nüfustaki payı yüzde 0,018'iken, bu pay 2021'de yüzde 0,028'e yükseldi ve bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.
Federal İstatistik Dairesi, Almanya nüfusunun yaşlanması ve artan yaşam süresi beklentisinin nedenleri arasında genel anlamda iyileştirilmiş yaşam koşulları, artan refah ve tıptaki gelişmeleri gösterdi. İstatistik Dairesi, 100 yaşın üzerindeki kişiler hakkındaki verileri 2011 yılından bu yana topluyor.