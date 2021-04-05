Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da çarpıcı anket /05 Nisan 2021 22:12

Almanya’da çarpıcı anket

Almanya'da yapılan bir araştırma, halkın yüzde 63'ünün Başbakan Angela Merkel'in yaz sonuna kadar 'olmak isteyen herkesin aşı olacağı' sözüne inanmadığını ortaya koydu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Aşı olmak isteyen herkesin yaz sonuna kadar aşı olacak” sözüne Alman halkının inanmadığı ortaya çıktı.

Piyasa Araştırma Enstitüsü YouGov tarafından yapılan bir ankette, Merkel'in aşı konusunda verdiği sözü yerine getiremeyeceği görüşü çıktı. Araştırmaya göre, Alman halkının yüzde 63'ü aşı konusunda verilen sözlerin yerine getirilemeyeceğine, yüzde 23'ü ise verilen sözlerin yerine getirileceğine inanıyor. Yüzde 14'lük bir kesim ise fikir beyan etmedi.

PARTİ ÜYELERİ DE GÜVENMİYOR

Öte yandan yapılan bir başka araştırma Almanya’da Başbakan Merkel’e güvensizliğin CDU-CSU partileri üyelerinde de olduğunu ortaya koydu. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) üyeleri arasında yapılan araştırmada, Merkel'in aşı konusundaki sözlerine inanmayanların oranının yüzde 53 civarında olduğu tespit edildi.

27 Aralık tarihinden bu yana Almanya'da 14 milyon 371 bin 864 kişi aşılanabildi.
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