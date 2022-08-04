Almanya’da doğum oranında artış yaşandı

Almanya İstatistik Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, 2017'den bu yana ilk kez Almanya'da doğum oranının yeniden arttı. Bu oran bir önceki yıla göre yaklaşık 22 bin daha fazla. Buna göre 2021'de 795 bin 492 çocuk doğdu.







Eyaletler arasında Aşağı Saksonya en yüksek genel doğum oranına ulaşırken Berlin en düşük doğum oranında kaldı.





Alman uyruklu kadınlar daha fazla çocuk doğurdu, bir önceki yıl 1,43 çocuk olan doğum oranı 2021'de kadın başına 1,49'a yükseldi. Yabancı uyruklu kadınlar arasında doğum oranı, kadın başına 2,01 çocukla bir önceki yıla göre pratikte değişmedi.





İstatistik Kurumu, doğumlardaki artışı yalnızca korona pandemisi sırasındaki özel duruma değil, aynı zamanda işgücü piyasasındaki nispeten istikrarlı duruma bağladı.



