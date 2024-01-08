Almanya’da göçmen karşıtı yeni bir sol parti kuruldu

Parti, sol ekonomik politikaları savunurken, göçmen karşıtlığını da ön plana çıkarıyor.





Sahra Wagenknecht, basına yaptığı ilk açıklamada, "Akıl ve Adalet için Sahra Wagenknecht İttifakı" adını verdiği siyasi oluşumun ilk olarak haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışacağını ve ardından eylül ayında AfD’nin güçlü olduğu üç eyalette düzenlenecek seçimlere katılacağını duyurdu.





Wagenknecht ekim ayında yeni bir siyasi oluşum başlatmak adına kendisi gibi milletvekili olan 9 arkadaşıyla birlikte Sol Parti’den ayrılmıştı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın önde gelen aşırı solcu politikacılarından Sahra Wagenknecht liderliğinde, uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren göçmen karşıtı yeni partinin resmen kurulduğu açıklandı.Alman siyaset uzmanlarına göre yeni partinin, ülkede son dönemde oy oranını artıran aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif'in (AfD) seçmenlerinin de bir kısmını yanına çekmesi bekleniyor.Son anketlere göre AfD son dönemde oy oranını yüzde 20’ye çıkardı."Akıl ve Adalet için Sahra Wagenknecht İttifakı", çalışanlar için yüksek ücretler ve daha geliştirilmiş sosyal haklar öneren sol ekonomik politikalar ile göç konusunda kısıtlayıcı bir yaklaşım içeren politika izlenmesini savunuyor.Ayrıca bazı çevrecilerin iklim değişikliğiyle mücadele planlarını sorgulayan bu siyasi hareket, bir zamanlar Almanya'nın önde gelen gaz tedarikçisi olan Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlara ve Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmesine karşı çıkıyor.54 yaşındaki Wagenknecht, Doğu Almanya'da büyüdü ve 1989 yılında iktidardaki Komünist Parti’ye katıldı. Birleşmeden sonra da aşırı solcu görüşlerini sürdüren politikacı 2005 yılında Doğu Almanyalı eski komünistlerin Batı Almanya'nın solcularıyla birleşmesiyle ortaya çıkan Sol Parti'de önde gelen isimlerden biriydi.Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlarla birlikte "uygulanabilir alternatifler olmaksızın kendilerini ucuz enerjiden mahrum bıraktıklarını" söyleyen Wagenknecht, Scholz hükümetini "önemli bir gelenek olan gerilimden uzak durmayı" terk etmekle suçladı ve "çatışmaların askeri yollarla çözülemeyeceğini, bunun Ukrayna için de geçerli olduğunu, Orta Doğu için de geçerli olduğunu ve dünyanın diğer pek çok bölgesi için de geçerli olduğunu" savundu."İnsanların hayatını daha da pahalılaştıran ama aslında iklime hiçbir faydası olmayan kör, gelişigüzel bir eko-aktivizmden de uzak durmalıyız" diyen Wagenknecht, iklim açısından nötr bir gelecek için yeni teknolojiler geliştirmenin daha faydalı bir katkı olacağını iddia etti.Wagenknecht, Almanya'nın eğitim sisteminin birçok genci başarısızlığa uğrattığını ve "düzensiz göçün okullardaki sorunları artırdığını" savundu.Wagenknecht, Alman çiftçilerin aldıkları devlet desteğinin düşürülmesi konusunda da koalisyon hükümetine sert eleştirilerde bulundu.Yeni kurulan siyasi oluşum “sağcı” veya “solcu” denilerek etiketlenmesine karşı olan Alman siyasetçi, kendilerini sol eğilimden gelen ve “sosyal adaleti” savunan kişiler olarak tanımlıyor.