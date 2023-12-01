Almanya’da kiracı sayısı ev sahibinden fazla

AB istatistik kurumu Eurostat’ın yayımladığı verilere göre, Almanya’da ev sahiplerinin oranı 2022 yılında yüzde 49’dan yüzde 47’ye geriledi. Almanya, ev sahibi oranının yüzde 50’nin altında olduğu tek AB üyesi ülke konumunda. Almanya’nın ardından en düşük yüzdeye sahip AB ülkesiyse Avusturya. Avusturya’da ev sahiplerinin oranı 2022’de yüzde 51 olarak belirlendi. DW Türkçe’nin haberine göre Avusturya’da bu oran, 2021’de yüzde 54’tü. Almanya ve Avusturya’nın dışında Danimarka yüzde 60, Fransa ise yüzde 63’le bu oranın görece düşük olduğu ülkeler arasında başı çekti. AB üyesi olmayan İsviçre’de ise yüzde 42 ile Almanya’dan da daha düşük bir oran kaydedildi.

AB genelinde ev sahiplerinin oranı da yaklaşık bir puan geriledi. Eurostat verilerine göre 2022’de AB nüfusunun yüzde 69’u kendi evinde, yüzde 31’i ise kirada oturdu. Doğudaki AB ülkelerinde ev sahibi olma oranı ise bir hayli yüksek. Romanya’da yüzde 95, Slovakya’da yüzde 93, Hırvatistan’da yüzde 91, Macaristan’da yüzde 90.