AKP'nin vizyon projesi idi: Sudan'da tarım hayali kararname ile sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, bütçe görüşmelerinde hep eleştiri konusu olan Sudan'da arazi kiralama Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tasfiye edildi.







Mehdi Eker’in tarım bakanlığı döneminde, 2013 yılında Sudan’da tarımsal üretim yapmak üzere 99 yıllığına 780 bin 500 hektar tarım arazisi kiralanması gündeme geldi. Geçen 10 yılın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Sudan ve Türkiye arasında kurulan ortak şirketin tasfiyesine karar verildi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Burhan başkanlığında gerçekleşen temaslar sonucunda Sudan’da ilk etapta 100 bin hektarlık alanın yani 1 milyon dönüm tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla ilgili görüş birliğine varıldığını açıklanmıştı.





Ali Ekber Yıldırm'ın Tarım Dünyası'nda yer alan haberine göre, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tasfiye edildi. Karar 1 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece, Adalet ve Kalkınma Partisi(Ak Parti)’nin 10 yıldır süren, Sudan’da tarımsal üretim yapma macerası sona erdi.









İlk olarak Mehdi Eker’in tarım bakanlığı yaptığı dönemde, 2013 yılında Sudan’da tarımsal üretim yapmak üzere 99 yıllığına 780 bin 500 hektar tarım arazisi kiralanması gündeme geldi. 2015 yılında ortak şirket kuruldu. Bu arazilerde hem devlet hem özel sektör tarımsal üretim yapacaktı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Sudan ile Türkiye arasında kurulan ortak şirketin tasfiyesine karar verildi. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22' nci ve 38' inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”



