Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da koalisyon protokolü imzalandı /07 Aralık 2021 13:31

Almanya’da koalisyon protokolü imzalandı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) yeni koalisyon hükümetini kurmak için üzerinde anlaştığı koalisyon protokolü imzalandı.

SHABER3.COM

Almanya siyasetinde yeni bir dönemin ilk adımı atıldı. 26 Eylül’de yapılan genel seçimler sonrası iktidarı kurmak için bir araya gelen SPD, Yeşiller ve FDP, üzerinde uzlaşmaya vardıkları 177 sayfalık koalisyon sözleşmesini imzaladı. Tarihi günde koalisyon sözleşmesini parti başkanları, meclis grup başkanları ve partilerin meclis grup sekreterleri imzaladı.



Almanya’da 4 yıllık yeni yasama döneminde hükümetin temelini oluşturan sözleşmeyi Başbakanlığı devralacak Olaf Scholz, Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Federal Ekonomi Bakanı olarak görev alacak olan Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı ve yeni kabinede Maliye Bakanı olarak yer alan Christian Lindner basına tanıttı. Federal Meclis’te çarşamba günü yapılacak oylamada Başbakan ve yeni kabine seçilerek ve yemin töreninin ardından resmi olarak göreve başlayacak.


‘BİR İLLÜZYON İÇİNDE DEĞİLİZ’
Koalisyon sözleşmesi imza töreninden sonra konuşan Olaf Scholz, ilerleme konsunda kendisini sorumlu hisseden üç partinin bir araya geldiğini söyledi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de, bu haftan itibaren ilerleme üzerinde çalışmaya başlayacaklarını belirtirken “Bir illüzyon içinde değiliz. Önümüzde büyük zorluklar var“ dedi. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise “Bugünden itibaren Almanya’daki insanlar için bir hükümet olacağız” açıklamasında bulundu. Habeck, Almanya’yı iklim açısından nötr bir rotaya sokmayı ve refahı temiz iklimle birleştirmek için çalışacaklarını kaydetti. Habeck, ancak önce salgın krizinin aşılması gerektiğini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da koalisyon protokolü imzalandı Sonraki Haber >>

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Sokak röportajında gerilim

Sokak röportajında gerilim

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Freedom Convention Turkey

Freedom Convention Turkey

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Türkiye'deki fakirliğin resmi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:11:26