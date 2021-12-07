Almanya’da koalisyon protokolü imzalandı

Almanya siyasetinde yeni bir dönemin ilk adımı atıldı. 26 Eylül’de yapılan genel seçimler sonrası iktidarı kurmak için bir araya gelen SPD, Yeşiller ve FDP, üzerinde uzlaşmaya vardıkları 177 sayfalık koalisyon sözleşmesini imzaladı. Tarihi günde koalisyon sözleşmesini parti başkanları, meclis grup başkanları ve partilerin meclis grup sekreterleri imzaladı.













Almanya’da 4 yıllık yeni yasama döneminde hükümetin temelini oluşturan sözleşmeyi Başbakanlığı devralacak Olaf Scholz, Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Federal Ekonomi Bakanı olarak görev alacak olan Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı ve yeni kabinede Maliye Bakanı olarak yer alan Christian Lindner basına tanıttı. Federal Meclis’te çarşamba günü yapılacak oylamada Başbakan ve yeni kabine seçilerek ve yemin töreninin ardından resmi olarak göreve başlayacak.









‘BİR İLLÜZYON İÇİNDE DEĞİLİZ’

Koalisyon sözleşmesi imza töreninden sonra konuşan Olaf Scholz, ilerleme konsunda kendisini sorumlu hisseden üç partinin bir araya geldiğini söyledi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de, bu haftan itibaren ilerleme üzerinde çalışmaya başlayacaklarını belirtirken “Bir illüzyon içinde değiliz. Önümüzde büyük zorluklar var“ dedi. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise “Bugünden itibaren Almanya’daki insanlar için bir hükümet olacağız” açıklamasında bulundu. Habeck, Almanya’yı iklim açısından nötr bir rotaya sokmayı ve refahı temiz iklimle birleştirmek için çalışacaklarını kaydetti. Habeck, ancak önce salgın krizinin aşılması gerektiğini vurguladı.