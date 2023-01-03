Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da linyit madeni eylemi! Polisten sert müdahale /03 Ocak 2023 11:53

Almanya’da linyit madeni eylemi! Polisten sert müdahale

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Lützerath köyünde toplanan eylemciler, linyit çıkarılmasının doğaya zarar verdiğini savunarak gösteri düzenledi.

Almanya’da linyit madeni eylemi! Polisten sert müdahale

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Lützerath köyünde toplanan eylemciler, linyit çıkarılmasının doğaya zarar verdiğini savunarak gösteri düzenledi.

Göstericiler, enerji firmasına ait araçların geçişini engellemek için barikat kurarak 3 yolu kapattı.

Yolun açılması yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.


ARBEDE ÇIKTI

Polise havai fişek, şişe ve taş fırlatan eylemciler, kurulan bazı barikatları ateşe verdi. Arbedenin ardından polis geri çekildi.


EYLEMLER SÜRECEK

Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketine tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen göstericiler, eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Essen merkezli enerji şirketi RWE ise global çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath’daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu açıkladı.
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